الاتحاد النسائي يحتفي بأسطورة التنس مونيكا سيليش

نظم الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع انسباير للإدارات الرياضية بمقره الرئيسي في أبوظبي أمس مؤتمرا صحفيا لأسطورة التنس مونيكا سليش لحدث "سيدات ملهمات 2014" وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.

ويهدف الحدث الذي ينظم سنويا الى دعوة شخصية رياضية لتقاسم تجربتها لإلهام النساء والأطفال في أبوظبي للوصول إلى أهداف اللياقة البدنية الشخصية لهم، حيث تم في العام الماضي استضافة ليلى علي بطلة العالم لأربع مرات في رياضة الملاكمة كضيفة شرف في تمكين حدث اللياقة.

ونقلت نورة السليطي كبيرة الباحثين في التخطيط الاستراتيجي التابع للاتحاد النسائي العام تحيات نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام رئيسة لجنة رياضة المرأة باستضافة المؤتمر الصحفي للاعبة التنس العالمية "مونيكا سيليش".

وأكدت حرص الاتحاد النسائي العام على رسالته الرامية إلى النهوض بالمرأة في دولة الإمارات ويتضح هذا في رؤيته الريادة والتميز في المشاركة والتمكين للمرأة في التنمية المستدامة بالدولة وتعزيز أدوارها التنموية.

مسيرة حافلة

من جهتها رحبت ادارة انسباير للإدارات الرياضية بالمشاركة مع شركة مبادلة وأكاديميات الدار وأكاديمية الشيخة شيخة بنت محمد بن خالد للتنس بأسطورة التنس مونيكا سيليش التي قامت من خلال المحادثات التفاعلية والدورات الرياضية واللياقة البدنية بإلهام السيدات وطلاب مدارس أكاديميات الدار وطالبات جامعة زايد.

قصص

وأشارت مونيكا سليش خلال المؤتمر إلى مسيرتها الرياضية التي اختتمتها في فبراير 2008 عندما اعلنت تقاعدها من كرة المضرب للمحترفات ليغلق الكتاب على واحدة من القصص الأكثر إثارة في هذه الرياضة.

ولفتت سيليش الى انها ومنذ تقاعدها ركزت على عملها في مجال الصحة وأسلوب الحياة وأطلقت كتابها في أبريل 2009 تروي فيه من خلال مذكراتها الملهمة والكاشفة وتشارك الجمهور رحلتها الرائعة في مجال رياضة التنس بالإضافة إلى الشهرة والمأساة والخسارة واكتشاف الذات التي تعرضت لها.