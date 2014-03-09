سيف بن زايد يدشن لعبة سباق الهجن الإلكترونية

دشن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اللعبة الإلكترونية التوعوية "سباق الهجن" (UAE Camel Racing)؛ عبر سوقيّ "Apple store أبل ستور" و"Google play غوغل بلاي"، ضمن برنامج التوعية الذكية المتكامل الذي ينفذه برنامج خليفة لتمكين الطلاب، التابع لديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وثمّن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد، جهود الفرق العاملة في برنامج خليفة لتمكين الطلاب، والتي تضم نحو 50 وزارة وهيئة اتحادية ومحلية، مؤكداً سموه أن الألعاب المشار إليها من أكثر الوسائل جذباً وتأثيراً على الناشئة، وتحتوي مضامين تربوية ووطنية متعددة.

اللعبة

وتعد اللعبة نموذجاً تعليمياً وإلكترونياً فريداً ، وتهدف إلى تعزيز الوعي الوطني من خلال الارتباط المعرفي بالمفردات الثقافية التراثية والتاريخية، و يعد سباق الهجن أحد أهم أركانها، كما تسهم في نشر المضامين التربوية والثقافة الغذائية الصحية، وتدريب وتطوير المهارات الشخصية، ومهارات التفاعل والسلوك والتواصل الاجتماعي.

وحضر تدشين اللعبة، اللواء ناصر لخريباني النعيمي، رئيس ديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، والعميد علي خلفان الظاهري، مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي، وعبد الله مبارك المهيري، الأمين العام لاتحاد سباقات الهجن، والعقيد سعود الساعدي، مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير ،والعقيد الخبير الدكتور إبراهيم الدبل، المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، وعدد من العاملين في البرنامج.

و قال اللواء النعيمي، إن إطلاق لعبة سباق الهجن، بحضور سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يؤكد مدى ما حققته هذه الألعاب الإلكترونية من اهتمام لدى سموه، خاصة أنها لبت حاجة ضرورية لوجود ألعاب إلكترونية محلية.

استراتيجية

وأوضح أن الاستراتيجية المعتمدة في تطوير هذه الألعاب الإلكترونية ترتكز على استخدام أفضل المحركات المستخدمة عالميا في تطويرها، وعن طريق كادر داخلي متخصص، إلى جانب تطوير ألعاب توعوية تعمل على مختلف الأنظمة (نظام iOS من شركة Apple ونظام Android من شركة Google)، وعلى الأجهزة الذكية المختلفة (iPhone, iPad, Xoom, Galaxy SII) والانترنت والمواقع المجتمعة (Facebook) والحاسب الآلي (Windows و Macintosh).

واستخدام شخصيات وطنية، وإبراز الجهات المساهمة، مع إمكانية التعديل على الشخصيات، و الحرص على تطوير اللعبة بناء على السيناريوهات الموضوعة بالتعاون مع اللجنة الوطنية والمتوافقة مع أهداف الدولة والبرنامج الوطني.

إنجاز

أشار اللواء ناصر لخريباني النعيمي إلى أن هذا الإنجاز، يعبّر عن مدى الحاجة الفعلية إلى ألعاب تثقيفية وتعليمية تهدف إلى خدمة الطلاب، وتحتوي مضامين تربوية جيدة، ومن هذا المنطلق جاء تصميم الألعاب الإلكترونية لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب، على النحو الذي يضمن وصول الأهداف التربوية والقيمية والأخلاقية التي تعمل على تعزيز حب الوطن، من خلال التعرف إلى تاريخه ومؤسساته ومنجزاته ومقدراته، و الحفاظ على هذه المكتسبات، لافتاً إلى أن فكرة برنامج خليفة لتمكين الطلاب جاءت بمبادرة من ديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإعداد برنامج وطني للتوعية الطلابية.