السيد البدوى : أدعو الأغنياء بالتبرع بنصف ثرواتهم .. وأدعم السسيى للرئاسة

قال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد : ” على الأغنياء بالتبرع بنصف ثروتهم للدولة المصرية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية” ، مشددًا على ضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور، بجانب وجود علاقة متوازنة بين صاحب العمل والعامل.

وأوضح البدوي في حواره على فضائية التحرير” ، : ” إن إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي سيعيد دولة مبارك»مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه سيسعى للقاء الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، كي يخبره بمخاوف الأحزاب من النظام الفردي ” ، مضيفا : “ أن جبهة الإنقاذ الوطني ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، رافضًا «قانون العزل السياسي» لأي شخص لم يتورط في أعمال عنف.

وأكد البدوى عن دعم الحزب لمرشح للرئاسة : ” حتى الآن لم يقرر الحزب دعم مرشح معين، ولكن على المستوى الشخصي أؤيد المشير عبد الفتاح السيسي، ” .