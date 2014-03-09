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"مؤيدى السيسى" يلتقون الجالية المصرية بفرنسا نهاية الأسبوع الحالى

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"مؤيدى السيسى" يلتقون الجالية المصرية بفرنسا نهاية الأسبوع الحالى "مؤيدى السيسى" يلتقون الجالية المصرية بفرنسا نهاية الأسبوع الحالى

أعلن محمد أبو حامد المتحدث الرسمى باسم جبهة مؤيدى السيسى، عن قيام الجبهة بعمل مؤتمر بفرنسا فى نهاية الأسبوع الحالى، بحضور أعضاء الجالية المصرية المؤيدين لترشح المشير عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة فى عمل المؤتمرات الشعبية للتعريف ببرنامج المشير.

وأشار أبو حامد فى تصريحات لــ"اليوم السابع" أمس السبت، إلى أن الحملة فى حالة ترشح السيسى بشكل رسمى، ستقوم بالتواصل مع أعضاء الحملة الرسمية الخاصة به، من أجل مساعدتها فى عمل دعاية وتوزيع بوسترات وبرنامج المشير على الأقل فى عشرين محافظة.

واستكمل: "إن الحملة ستقوم عند فتح باب جمع التوكيلات قانونا بجمع ما لا يقل عن 100 ألف توكيل، وقد تصل لجمع مليون توكيل، موضحا أنهم غير قادرين على جمع هذه التوكيلات الآن قبل فتح باب الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية، وبدء ميعاد جمع التوكيلات للمرشحين قانونا".

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