النجمات يعرفن أسرار اللون الأبيض

تلجأ النجمات في كثير من الأحيان إلى اللون الأبيض وتدرجاته الرائقة من أجل الحصول على طلة تجمع ما بين الشبابية والمرح من جهة، والترف والرفاهية من جهة أخرى، خصوصاً عندما تطأ أقدامهنّ السجادة الحمراء، ويجدن أنفسهن تحت أضواء الكاميرات وعيون النقاد. ولذا، قد لا يمرّ أيّ حدث فني من دون أن نرى اللون الأبيض سيّد الساحة. ويمكن أن نشير هنا إلى إطلالات النجمة Naomie Harris، وهي أكثر النجمات حباً لهذا اللون، خصوصاً مع اختياراتها المنتقاة التي تحمل توقيع مصمّمين كبار، مثل Naeem Khan وMarni، وكذلك النجمة Jennifer Hudson التي عادة ما توازن هذا اللون مع لون بشرتها السمراء وشعرها الأسود. أمّا النجمة Mariah Carey فإنها قد كسرت القاعدة، وظهرت في عيد الحبّ الأخير بفستان أبيض مزيّن بالفرو بدلاً من اللون الأحمر الشائع، ولسان حالها يقول: "من قال إنّ اللون الأحمر هو وحده لون الحبّ!". من جانب آخر، فإنّ Lady Gaga التي عرفت بصرعاتها البراقة وجنونها اللونيّ قد وجدت في اللون الأبيض محطة هدوء واستراحة، واختارت فستاناً مسائياً مزيّناً بحزام فضيّ بتوقيع Alexis Mabille. ونتوقف أخيراً عند نجمة المجتمع Paris Hilton التي تعشق الطلات المترفة. ويبدو أنّ اللون الأبيض يحقق لها ما تريد، وقد تابعناها مؤخراً وهي تطلّ بفستان باذخ مزيّن بالكريستال وأنيق بخامته المميزة، وقد كان يحمل توقيع من Polo.

فلسفة اللون الأبيض

الأبيض هو لون النقاء والبراءة والنظافة والكمال، وهو أيضاً لون البداية الجديدة وتغيير طريق الحياة والاستقلالية والحيادية في النظر إلى الأمور. وعلى غير ما يظنّ البعض، فإنّ هذا اللون لافت للنظر ومنعش للنفس ومنبّه للحواس. أمّا في عالم الأزياء، فإنه يُشبه لوحة الرسم الخالية التي تنتظر من يرسم عليها. وهذا يعني أنه يتقبّل كثيراً من الاكسسوارات ذات الألوان القاتمة أو المضيئة أو الباستيلية، إضافة إلى اللون الأسود الذي يتناغم معه بانسيابيّة محبّبة.

وصايا في لبس اللون الأبيض

• ناغمي الأبيض مع الألوان الأخرى، واختاري اكسسوارات بلون الشكولاتة والأسود والبني مع مجوهرات ذهبية أو داكنة. تذكّري أنّ من حسنات الأبيض أنه يقبل كثيراً من الألوان، ومن سيّئاته أنه لا يقبلها إلا بكميّات محدّدة وظلال وتدرّجات مدروسة. إنه اللون السهل الممتنع .. تذكّري هذه الحقيقة قبل أن تفكّري في الخروج على الناس... بحلتك البيضاء.

• القماش والخامة هما المفتاح الأول لنجاح الطلة. ابحثي عن خامات ثقيلة مثل القطن والكتان والكشمير والفرو في فصل الشتاء. أمّا في الربيع والصيف، فإنّ كلّ الخامات مقبولة حسب نوع الثياب وخطوطها وأوقات لبسها.

• ليس الأبيض النقي هو الاختيار الوحيد. ابحثي عن تدرّجات وظلال مثل السكري والكريمي والعاجي والأوف وايت والمائل إلى البيج. ويمكن لبس أكثر من درجة لونيّة في الطلّة الواحدة، ولكن بنسب مدروسة.