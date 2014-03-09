جُمانة بدّور تجمع الكلاسيكية والعصرية تحت سقفك

أتفضّلين الكلاسيكيّة الفخمة أم العصرية العمليّة؟

سؤال يطرح خصوصاً في الديكور، ويضعك بين خيارين، في الوقت الذي يمكنك فيه أن تجمعي بين هذين النمطين، لكي تنعمي بمساحة تتماشى مع الحياة اليوميّة وتحافظ على الأناقة.

مهندسة الديكور جُمانة بدّور ترشدك إلى كيفيّة جمع هذين الطرازين تحت سقف واحد، علماً أنّه يُمكنك إضافة لمسات كلاسيكيّة إلى مساحة عصريّة، وليس العكس:

ـ إنتقي أعداداً محدودة من القطع الأكلاسيكيّة ذات الأحجام المتوسّطة.

ـ أضيفي مقعداً قديم الطراز يعود إلى عصر لويس الخامس عشر ليجاور المدفأة، إذا توافرت، في الصالون.

ـ افصلي بين الصالونين بزاوية كلاسيكيّة، عمادها سجادة عجميّة، تُشكّل أرضيّةً لمقعدين خشبيين، كما تزيّن السجادة بقطع "الأنتيك" المنثورة، ذات الطراز الباروكي.

ـ أدخلي البيانو الكبير إلى مساحتك، بعد أن يُخصّص بركن محدّد.

ـ اجمعي "الاكسسوارات" في مكان محدّد، بما فيها إطارات الصور الفضيّة والشمعدانات الكريستاليّة وآلات الموسيقى القديمة التي تعود إلى الستينيات، فضلاً عن المرايا واللوحات الزيتيّة، بشرط ألا تغطّي كامل الجدار. ويُفضّل تثبيتها فوق طاولة الـ"بوفيه" في غرفة الطعام.

ـ ضعي طاولة من الخشب مشغولة بدقّة ومزيّنة بالحفر في مدخل البيت، على أن تعلوها مرآة محاطة بإطار مطلّي بالذهب، حتى لو كان الطراز الحديث يُسيطر على أرجاء المنزل كافة.

ـ استعملي ثريا كلاسيكيّة في مكان محدّد، لا سيّما فوق المائدة في غرفة الطعام.

ـ إلتزمي بالألوان الحياديّة، كالأبيض والبيج... كما يُمكنك تمييز جدار بلون مختلف، بواسطة ورق الجدران.

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