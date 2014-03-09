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أساسيّات نظام"هاورد مراد"لمكافحة "السيلوليت"

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أساسيّات نظام"هاورد مراد"لمكافحة "السيلوليت" أساسيّات نظام"هاورد مراد"لمكافحة "السيلوليت"

مع اقتراب الصيف، يزداد القلق لدى السيّدات في ما يتعلق برشاقتهن وجمالهنّ. ولعل أبرز المشكلات التي تعانيها هي "السيلوليت" الذي يشوّه أشكال أجسادهنّ، وربّما بسبب البدانة أو بسبب عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم، فضلاً عمّا تؤدّيه العوامل الوراثيّة من دور أحياناً.
ولتتحرّري من هذا الهاجس الذي يُراودك دائماً، تقدّم لك اختصاصيّة التغذية دميا مكاري نظاماً غذائياً، ابتكره الاختصاصي في أمراض الجلد الدكتور الأمريكي هاورد مراد، يضمن لك اختفاء "السيلوليت".

يظهر "السيلوليت" ابتداءً، خلال مرحلة المراهقة، ثمّ يزداد مع التقدّم في العمر، خصوصاً بعد الإنجاب.
ويمكنك أن تحصلي على بشرة صافية وناعمة، إذا التزمت بالقواعد الأساسية التي يرتكز عليها هذا النظام الذي لا يتسبّب في أيّ نقص من أيّ نوع من المغذيات التي تحتاجينها. وأهمّ تلك القواعد:
ـ تناول البروتينات، ما يُحسّن الدورة الدموية ويجنبك احتباس الماء.
ـ ممارسة الرياضة بشكل منتظم، لأنك إذا لم تلتزمي بالتمارين البدنية، فلن يكون هذا النظام فعالاً.

خيارات للوجبات الرئيسة:
ـ الفطور: شريحة من القمح الكامل، ومجموعة من حبّات الفراولة، فضلاً عن احتساء فنجان من القهوة.
ـ الغداء: حصة من الفاصولياء مع حصة من "الباستا" المعدة من القمح الكامل، إضافة إلى شريحة من اللحم الأحمر والزبادي القليل الدسم.
ـ العشاء: بعض حبّات الطماطم والهليون الأخضر وقطعة من الجبن الأبيض القليل الدسم.

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