الجيلاتين لإزالة الرؤوس السوداء

تشتكي كثيرات من السيّدات والفتيات، خصوصاً صاحبات البشرة الدهنيَّة، من انتشار الرؤوس السوداء على وجوههنَّ، وفي منطقة الأنف بصفة خاصّة، فيلجأن إلى استخدام مقشّرات البشرة للتخلص منها. لكن الاستخدام المفرط لمقشّر البشرة يؤدّي إلى جفاف الجلد وتكوّن التجاعيد المبكرة، من دون الحصول على نتائج مرضية.

وقد تعطي شرائح تنظيف الأنف نتائج أكثر فاعليَّة من قناعات التقشير. ويمكنكِ تطبيق شرائح تنظيف الرؤوس السوداء للأنف والوجه بطريقة سهلة ومكونات طبيعيَّة.

كيف تتخلصين من الرؤوس السوداء؟ فهذا ما ستساعدك فيه «سيدتي نت» من خلال اتباعك لهذه الطريقة الطبيعيَّة.

المكونات:

ـ ملعقة من الجيلاتين الخالي من النكهة.

ـ ملعقة ونصف الملعقة من اللبن أو الحليب.

الطريقة:

ـ يمزج اللبن والجيلاتين في إناء، ثمّ يوضع الخليط في المايكروويف لمدَّة 10 ثوانٍ فقط. ويُمكن وضع الخليط على نار هادئة حتى يُصبح دافئاً، لا ساخناً.

ـ يوضع الخليط على منطقة الأنف باستخدام فرشاة مكياج (تشطف الفرشاة مباشرة بعد وضع الخليط على الأنف حتى لا يتجمّد الجيلاتين عليها).

ـ يترك الجيلاتين على الجلد لمدَّة 20 دقيقة أو حتى تمام الجفاف، ثمّ تقومين بنزع الماسك ببطء من أحد الأطراف إلى المركز، قبل قيامك بنزع الطرف الآخر للاصقة الأنف. ستلاحظين التصاق الرؤوس السوداء بلاصقة الأنف فور نزعها.

ـ يُغسل الوجه بالماء الفاتر للتخلّص من بقايا الجيلاتين.

قد تتسبب اللاصقة في احمرار الوجه، خصوصاً إذا كانت بشرتك حسّاسة. ففي هذه الحالة، مرّري مكعّباً من الثلج على البشرة، وسيختفي الاحمرار تماماً. يُمكن استخدام هذه الطريقة على الوجه بالكامل للتخلص من الرؤوس السوداء بطريقة سهلة وسريعة وبمكوّنات طبيعيَّة. وإلى جانب التخلص من الرؤوس السوداء، فإنَّ اللبن يعمل على تغذية البشرة وتوحيد لونها، كما يعمل الجيلاتين، الذي يتكون من مجموعة من الأحماض الأمينيَّة على تغذية البشرة ويجعلها أكثر نعومة ونضارة.

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