عطّري أمك في عيدها

هي جميلة وملهمة على نحوٍ فريد. هي نعمتنا حين تثقل الضغوط كاهلنا، وأملنا في الأيّام الحالكة، وفرحنا في لحظات الإحتفال بهذه الحياة. فهي تتصرّف دوماً بكل حكمة، وتضحك لتمازح، وتعانق بحرارة، وتحبّ من دون أي شروط. هي أمي، ماما، مامي، والدتي. فالأمّهات فعلاً نعمة لنا.

في عيد الأمّ،أكرم أمّك ولتكن النعمة هديتك المطلقة لها:

عطر "أميزينغ غرايس فاين" Amazing Grace Fine هو أنقى وأرقى نموذج من عطر "أميزينغ غرايس" Amazing Grace، ليقدّم لكِ تجربةً عطريةً لا مثيل لها. فهو يتميّز بمزيجٍ عالي التركيز من النفحات الكلاسيكية والزهرية النقية، كما يأتي هذا العطر الراقي ليضفي لمسته الفريدة على كلّ المميزات التي تحبّينها في عطر "أميزينغ غرايس" Amazing Grace، وليمنحك رائحة غنية تدوم طويلاً. يتميّز هذا العطر بعلبته الخاصة وقارورته الأنيقة اللتي تظهر العطر الزهري بأبهى حلّته ليرتقي بين العطور الأخرى بصفته عطرها المفضّل.

وللإستمتاع بتحربةٍ فريدة من الرأس وحتى أخمص القدمَيْن، يضمّ طقم المستحضرات "أميزينغ غرايس" Amazing Grace شامبو وجل للإستحمام لتنظيف شعرك وبشرتك وتلطفيهما برفق، ولتنعمي بتجربة حمامٍ مترفة. وبعد ذلك، يساعد مستحلب شدّ البشرة على ترطيب بشرتك بكل نعومة، كما يوفر لها الحماية ويمنحها ملمساً حريرياً. وأخيراً، يمكنك تتويج جمالك بعطر "أميزينغ غرايس" Amazing Graceالبخاخ كلمسةٍ نهائية مميّزة.