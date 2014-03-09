عطور يعشقها الرجل عليك!

هل تعشقين العطور الشرقية؟ إذا كنت امرأة عربية فإجابتك ستكون "نعم" بالتأكيد، ولكن هل فكرت يوماً ما في نوعية العطور التي يعشقها الرجل؟!

نشرت دراسة حديثة أن أكثر أنواع العطور إغراء وجذباً للرجال تلك العطور التي تجمع بين رائحة الزيوت الشرقية ورائحة الأطعمة الفواحة كالفانيليا والقرفة.

ولأن لكل رجل شخصية فريدة تجعله مختلفاً عن غيره، فأنت قد تحتاجين إلى القليل من المساعدة لتأسري قلب زوجك وتجذبي أحاسيسه، لذلك فإن "سيِّدتي نت" يقدم بين يديك أسهل الطرق الطبيعية لصنع تلك العطور التي تجمع بين رائحة الشرق وسحر الطبيعة الفواحة:

• عطر الجوري بالفانيليا

المكونات:

1. عشبة الجيرانيوم.

2. بتلات زهور الجوري.

3. فانيليا.

4. سبيرتو عيار 70.

الطريقة:

1. احصلي على كميات متساوية من الجيرانيوم، والجوري، والفانيليا.

2. امزجي كل ملعقة من المكونات السابقة مع ربع لتر من السبيرتو، فإن اخترتِ مزج كمية تقدر بملعقتين من الجيرانيوم، والجوري، والفانيليا، فأنت حينها ستحتاجين إلى نصف لتر من السبيرتو، أما إذا اخترتِ ملعقة واحدة فأنت ستحتاجين إلى ربع لتر، وهكذا.

3. اجمعي مكونات العطر في زجاجة داكنة بعيدة عن الهواء والضوء لمدة شهر.

4. بعد مرور المدة المحددة، قومي بتصفية العطر الناتج في زجاجة مناسبة.

• عطر الإثارة برائحة العود

المكونات:

1. بضع قطرات من دهن العود.

2. فنجان من زيت القرفة.

3. فنجان من زيت القرنفل.

4. نصف لتر من السبيرتو النقي.

الطريقة:

اجمعي المكونات في زجاجة داكنة، ورجيها جيداً، ثم اتركيها لتتخمر في مكان دافئ ومظلم لمدة 5 أشهر.

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