مدير إسعاف البحر الاحمر: سوء الاحوال الجوية و الأمطار وراء إنقلاب اتوبيس الزعفرانه‎

قال الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الاحمر : ” ان المعلومات الاولية تشير الي ان سوء الاحوال الجوية وسقوط الأمطار وراء انقلاب اتوبيس الزعفرانه القادم من القاهرة للغردقة والذي اسفر عن وفايات مبدئية تصل الي 9 اشخاص و30 مصابًا ” .

واضاف جميل : ” ان سيارات الاسعاف تجد صعوبة في السير ونقل المصابين بسبب الامطار علي الطريق ، وتبين التحقيقات الاولية لادارة مرور البحر الاحمر ان الاتوبيس المنكوب تابع لشركة الهاي جيت للنقل والسياحة وان قوات الحماية المدنية تحاول انقاذ احد الركاب المصابين اسفل حطام الاتوبيس حيث تجري عمليات رفع الاتوبيس من جانب قوات الحماية المدنية

> كان الدكتور حسام جميل مدير مرفق اسعاف البحر الاحمر ان اسعاف مدينة راس غارب تلقي اخطارا منذ قليل بوقوع حادث انقلاب لاتوبيس بطريق الزعفرانة راس غارب الساحلي ووجود عدد من الوفيات والمصابين ضمن ركاب الاتوبيس وتم الدفع بجميع سيارات الاسعاف من مرفق راس غارب ونقاط الاسعاف علي الطريق وتم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات راس غارب والغردقة وتبين من المعلومات الاولية ان الاتوبيس قادم من مدينة القاهرة إلى الغردقة وان الحادث جنوب مدخل طريق الزعفرانة الغردقة.ب 25 كيلومتر ،

وان الاتوبيس يحمل ارقام 7893 ه ر .