اليوم..شيخ الأزهر يلقى كلمة بمؤتمر"السلم فى المجتمعات المسلمة" بأبوظبى

تبدأ فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى اليوم الأحد، فعاليات المنتدى العالمى «تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة»، التى تستمر على مدار يومين، بمشاركة نحو 250 عالماً ومفكراً إسلامياً من مختلف أنحاء العالم، برعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

ويناقش العلماء القضايا الإنسانية التى تسببت بها الصراعات الفكرية والطائفية فى المجتمعات المسلمة ويمثل المنتدى أول اجتماع من نوعه لمفكرين وعلماء مسلمين على المستوى العالمى يهدف إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الأيديولوجيات المتطرفة التى تخالف القيم الإنسانية ومبادئ الإسلام السمحة وللتصدى لشرور الطائفية والعنف التى تعصف بالعالم الإسلامى منذ عقود.

ويلقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الكلمة الافتتاحية فى المنتدى، ثم كلمة للأزهر يلقيها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يليها الكلمة للشيخ عبد الله بن بيه رئيس المؤتمر.

وخلال يومى المنتدى يناقش المتحدثون حلولا للموضوعات التى تواجه المسلمين فى مختلف أنحاء العالم مثل البدع، وسوء الفهم الذى سبب التشويش لجمهور المسلمين، وأحدث الانقسامات فى المجتمعات الإسلامية.