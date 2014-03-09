النائب الثاني يرعى حفل الفروسية ويتوج فيصل بن خالد بكأس الملك عبدالعزيز

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله.. رعى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين المهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس جلالة الملك عبدالعزيز.. -طيب الله ثراه- في نسخته ال 16بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية مساء امس (السبت) وبعد نهاية الشوط العاشر توج النائب الثاني الأمير فيصل بن خالد امير منطقة عسير بالكأس لفوز جواده (أخيل).

قمة الإثاره بطلها إسطبل فيصل بن خالد

أكد الاسطبل الأحمر للأمير فيصل بن خالد انه نجم الاثارة وعملاق القوة التنافسية في ميادين البطولات الكبرى وساحات الكؤوس الفروسية التاريخية حين ظهرت روعة جياده في أغلى الكؤوس واحلى البطولات وأشدها إثارة هذا الموسم كأس الملك عبدالعزيز.. ظهرت بأجمل حلة تنافسية غلب عليها الطابع الدراماتيكي حيث تحول الكأس الغالي من الاسطبل (الأبيض) الى الاسطبل (الأحمر) على خط النهاية بفارق رقبه بين الفرس (رلين) بقيادة كاسترو والحصان (أخيل) بقيادة موراليس. ذلك أن الفرس البيضاء كانت تتقدم الخيل منذ تجاوزها المنعطف الأخير واستمرت منفردة بالصدارة حتى آخر 100 متر وكانت المسافة متباعدة بينها وبين(أخيل) لكن الأخير استطاع بكل براعة وهو الحصان المتميز بدخوله القوي من الخارج في الامتار الاخيرة تجاوب مع خياله بأداء تنافسي متناغم ليبدأ في طي المسافة الى ان ادرك (رلين) في الرمية الأخيرة وعبر خط النهاية أولاً بفارق رقبة في واحد من أروع السباقات التاريخية المثيرة التي ستظل ذكراها محفورة في أذهان الوسط الفروسي ردحاً من الزمن.

أداء تنافسي مثير لفرس الأبيض (رلين) في أقوى سباقات الموسم

بصمة ذهبية لمهندس إنجازات الأحمر

إذ لم يكن من السهولة ان تنجح في تجاوز الرباعي الأحمر والثلاثي الأزرق لتصل في النهاية الى كأس تاج البطولات وأغلاها على الإطلاق كأس المؤسس التي دانت بالأمس بكل جدارة واستحقاق للإسطبل الأحمر المتفوق بقيادة ربانه الماهر ومهندس إنجازاته الخالدة الأمير فيصل بن خالد الذي تلقى سيلاً من التهاني بعد السباق وقوبل إنجازه الكبير والمثير بعاصفة من تصفيق كل حاضري سباق الأمس.

البطل صادق على نجاح صفقته

لقد دخل الحصان المذهل أخيل) التاريخ كبطل جديد وهو المنتقل هذا العام من اسطبل أبناء محمد عايش الطيار الى (الأحمر) في واحدة من أنجح صفقات هذا الموسم راهن عليها بنظرة فروسية خبيرة المشرف الاداري على الأحمر الاستاذ سعد بن مشرف وكسب الرهان في النهايه بانتزاع (أخيل) كأس المؤسس للمرة الثانية في تاريخ الإسطبل بزمن 1.37.86 لمسافة 1600 م بالخيال موراليس والمدرب الشاب والرائع عبدالرحمن بن مشرف بن مطلق بن شنان الذي دخل التاريخ بأول بطولة كبرى في سجله التدريبي. واحتل المركز الثالث بعد (أخيل) و (رلين) الجواد الأزرق (مايهاب) تلاه الأحمر (مملوك) ثم الفرس البيضاء (مروعة).

(أخيل) أيقظ التاريخ الأحمر

وبفوز هذا الجواد البطل بكأس الملك عبدالعزيز أيقظ (أخيل) التاريخ الأحمر على إنجاز جديد بعودة اللقب لاسطبل الأمير فيصل بن خالد بعد 12 عاما من الغياب اذ كانت المرة الاخيرة على يد الحصان البطل (لمح البصر) في موسم 1423ه . وعزز مكاسب الاحمر هذا الموسم في العديد من المنافسات اذ حسم لصالحه دوري اسطبلات المستورد وبالأمس حقق المركز الأول في آخر خمسة أشواط بما فيها سباق الكأس الغالي كأجمل مسك ختام لاسطبل الامير فيصل بن خالد.