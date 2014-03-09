بحث وتحري مرور الرياض يطيح ب 47 مفحطاً ومتجمهراً ويحجز 41 سيارة

تواصل إدارة مرور الرياض ممثلة في قسم البحث والتحري جهودها لمكافحة ظاهرة التفحيط وتجمعات الشباب التي ينتج عنها عادة سلوكيات تؤثر على الحالة الأمنية والمرورية وخاصة ما يقع داخل الأحياء من تلك المخالفات والتجمعات وما يرد عليه من شكاوى الأهالي.

حيث أكدت إدارة مرور الرياض أهمية الاستجابة السريعة لمثل تلك الحالات والعمل على متابعتها والتصدي لها وقد تكللت هذه الحملات المستمرة والمجدولة بشكل يومي بالنجاح الكبير.

وبين مصدر مسؤول في مرور الرياض أنه مازالت هذه الحملات تؤتي ثمارها بالقبض على المفحطين والمتجمهرين ومن تسببوا في ازعاج سالكي الطريق والخارجين عن النظام حيث كانت الاحصائية للأيام الماضية بداية من شهر جمادي الاولى الحالي شملت أحياء الشفا والسويدي والفواز والنسيم والسلي والريان وأشبيلية القبض على ٤٧ شخصا منهم ٩ أشخاص قبض عليهم أثناء ممارسة التفحيط كلاً على حده كما قبض على 14 شخصا مطلوب في قضايا جنائية سلموا جميعاً لجهات الاختصاص كما كان من ضمن الاشخاص المقبوض عليهم ٦ اشخاص عليهم تعاميم من قبل قسم البحث والتحري في قضايا تفحيط سابقة أما بقية المقبوض عليهم في نفس هذه الحملات كان بسبب مخالفة التجمهر والدوران المتكرر والازعاج المستمر.

وفيما يخص السيارات فقد تم حجز عدد ٤١ سيارة منها ما قبض عليه بحوزة المفحطين وكذلك المتجمهرين او المطلوبين جنائياً ومرورياً او ما لوحظ عليها تغيير في هيكل السيارة.

وكان من ضمن القضايا التي عالجها قسم البحث والتحري هو القبض على شخصين بعد متابعة مثيرة شهدها الدائري الشرقي قرب مخرج (8) في وقت متأخر من الليل حيث كان هناك قائد سيارة كامري رفض التوقف وبإرسال رقم السيارة للعمليات تبين أنها مسروقة من صاحبها بالقوة وهذا مازاد من عزيمة رجال البحث في إيقافه وهذا ما تم فعلاً بتوفيق الله حيث تم ذلك بالقوة بعد صدمه وإعطاب الكفر الخلفي للسيارة فترجل بعدها السائق ومرافقه وهربا على اقدامهما حيث تم اللحاق بهما أيضاً على الأقدام ومن ثم القبض عليهما داخل الأشجار في مجمع مخرج (8)

وجدد مرور الرياض تحذيراته لكل من تسول له نفسه الخروج على النظام بأن جميع الجهات الأمنية دون تحديد ستكون بالمرصاد. وأن العقوبات ستطبق بصرامة دون محاباة لان هذه المخالفات وقعت مع سابق الإصرار وفيها تحد واضح ولهذا لن يتم التنازل عن تطبيق النظام الصارم تحت توجيهات وزارة الداخلية وبمتابعة مستمرة من إمارة الرياض.