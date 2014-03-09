تدريب الطلاب على فنون القراءة الصامتة وتعزيز أهمية ارتياد مراكز مصادر التعلم

يواصل مهرجان القراءة التاسع فعالياته في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة - فرع المربع - وذلك في إطار مهرجان القراءة التاسع لطلاب وطالبات التعليم العام والذي تنظمه المكتبة في إطار المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب وترعاه جريدة "الرياض" إعلامياً في نسخته التاسعة على التوالي.

وخلال الأيام الماضية تدرب الطلاب على فنون مختلفة في الأساليب القرائية والفنون المعرفية وفق خطط شاملة أعدتها إدارة المهرجان.

وشهدت أروقة المكتبة مشاركة كبيرة الطلاب في برامج تفاعلية في فنون القراءة والتلخيص والنص القرائي المسرحي والتعرف على أهمية استخدام الكتاب كأحد مصادر المعرفة الثقافة العامة.

كما تدرب الطلاب المشاركون في أنشطة مهرجان القراءة على فنون القراءة الصامتة وفن التلخيص وسط منافسة كبيرة من المشاركين.

وأبدى الطلاب المشاركون استفادتهم مما يقدمه المهرجان من برامج وأنشطة إثرائية متنوعة لكافة خلال المهرجان مؤكدين بأن ذلك سيعزز من حرصهم على ارتياد مراكز مصادر التعلم في المدارس والتي تزخر بالعديد من الكتب والقصص التي تتلاءم مع مستوياتهم الدراسية والعمرية.

وفي ختام الأنشطة اليومية للمهرجان تنظم إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالمربع جولة تعريفية للطلاب المشاركين على أرجاء المكتبة وتقدم لهم حزمة من الإصدارات التي تتناسب مع أعمارهم إضافة إلى الهدايا التذكارية.