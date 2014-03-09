المملكة تحتضن القمة الآسيوية للإعلام في دورتها الحادية عشرة

برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، تستضيف المملكة العربية السعودية القمة الآسيوية للإعلام في دورتها الحادية عشرة، التي تنظمها وزارة الثقافة والإعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالتعاون مع معهد آسيا والمحيط الهادي للتنمية الإذاعية (AIBD). وتعقد القمة في محافظة جدة خلال الفترة من 4 إلى 9 رجب 1435ه الموافق 6-8 مايو 2014م، تحت عنوان « الإعلام والتنوع : إثراء تجربة الإذاعة التلفزيون «, كما يسبق انعقاد القمة ولمدة ثلاثة أيام إقامة عدد من ورش العمل في مجالات أهمها أخلاقيات الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وخدمة الإذاعة والتلفزيون العمومية, وتختتم القمة بتنظيم رحلات سياحية ودينية لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي للوفود المشاركة. ويشارك في القمة كل عام قرابة 700 شخصية إعلامية من قادة الإعلام من مختلف دول آسيا والعالم. ويأتي انعقاد هذه القمة التي تنظمها الوزارة والهيئة بمتابعة من معالي وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة على إقامتها، حيث ستتناول أهم قضايا العمل الإعلامي المعاصر، والتحديات التي تواجه صناعة الإعلام الإذاعي والتلفزيوني ووسائله الجديدة في قارة آسيا والعالم على وجه العموم. وكان معالي رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض بن كمال نجم قد وجه الدعوة باسم المملكة العربية السعودية في الدورة السابقة للقمة التي عقدت في مدينة منادو الاندونيسية لعقد الدورة الحادية عشرة لقمة آسيا للإعلام 2014 في مدينة جدة. وقد قوبلت الدعوة بترحيب كبير من المشاركين، لا سيما وأنها تعقد لأول مرة في دولة عربية, ولما تتمتع به المملكة من مكانة خاصة لدى المسلمين باحتضانها الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولما تشكله المملكة من ثقل وأهمية سياسية واقتصادية وثقافية على مستوى العالم.