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قضاة يستعينون بمحاميات متطوعات للاستشارة

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    ساهم معرض الرياض الدولي للكتاب في الكشف عن قدرات قانونيات سعوديات وإمكاناتهن في تقديم الاستشارة القانونية والشرعية لطالبيها، حيث عمدت مجموعة منهن إلى المشاركة في المعرض بركن يختص في تقديم الاستشارات الشرعية والقانونية والبروشورات التوعوية تحت مظلة مكتب ديوان للاستشارات القانونية أول مكتب محاماة نسائي تعمل فيه 15 مستشارة قانونية وشرعية.

وأكدت ل"الرياض" المستشارة القانونية رنا الموسى أن هناك عددا من القضاة الذين طلبوا منهن التطوع في إبداء الاستشارة القانونية في إحدى القضايا العمالية، وقد زودهم قاضي بملف القضية فعليا، كما أثنوا آخرين من القضاة على الجهود التي تقوم بها المحاميات السعوديات وطلبوا منهن الاستمرارية في ذلك.

وزادت أنهن من خلال مشاركتهن في المعارض والمحافل المختلفة وجدن وعي أكبر من السابق لدى المجتمع بالنواحي الحقوقية، كما أن أغلب الاستشارات التي وردتهن كانت تختص بقضايا النفقة والطلاق وعدد من قضايا العمل وشراء العقار ومسائل تجارية وحقوق الطفل المعاقين وإجراءات تأسيس الشركات.

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