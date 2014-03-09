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الخليفي: مؤتمر الحبل الشوكي حقق نقلة نوعية في برامج الرعاية والعلاج

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الخليفي: مؤتمر الحبل الشوكي حقق نقلة نوعية في برامج الرعاية والعلاج الخليفي: مؤتمر الحبل الشوكي حقق نقلة نوعية في برامج الرعاية والعلاج

    قال صالح بن إبراهيم الخليفي مدير عام مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الطبي الدولي لإصابات الحبل الشوكي، ان المملكة باتت مركزاً إقليميا ودولياً للمؤتمرات العلمية المتخصصة بما تملكه من مؤسسات ذات سمعة راقية ونجاحات متفردة على عدة أصعدة.

وقال في تصريح ل "الرياض" عقب اختتام فعاليات المؤتمر الطبي الدولي لإصابات الحبل الشوكي والذي نظمته مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية مؤخرا بالرياض إن تبني مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية لهذا المؤتمر الطبي العالمي يأتي في أطار إستراتيجيتها الهادفة إلى الارتقاء ببرامج الرعاية الصحية المقدمة في المملكة، مشيراً إلى أن ما حظي به المؤتمر من اهتمام عالمي وتسابق من نخبة من العلماء على المشاركة فيه يعد شهادة تتويج لمدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية باعتبارها صرحاً للرعاية الصحية المتخصصة.

وأشار إلى أن ما أولاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز، الأمين العام من اهتمام ودعم لهذا المؤتمر أسهم في توفير كافة مقومات النجاح له، وحقق نقلة نوعية في برامج الرعاية والعلاج المقدمة لإصابات الحبل الشوكي ليس في المملكة وحدها، بل في المنطقة.

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