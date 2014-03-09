مسئول بالبحرية الامريكية: صدرت أوامر بالتحرك لوقف سفينة الاسلحة الايرانية التى كانت فى طريقها لغزة

كشف مسئول عسكرى أمريكى النقاب أمس السبت عن أن أوامر سرية صدرت إلى قوات البحرية الأمريكية خلال هذا الأسبوع بان تكون مستعدة للتحرك لوقف سفينة الأسلحة الإيرانية التى كانت فى طريقها إلى غزة.

وأضاف المسئول الأمريكى – فى تصريحات حصرية أدلى بها إلى شبكة ” سي أن أن” الاخبارية الأمريكية – يقول “أن الاوامر الصادرة إلى قوات البحرية الأمريكية فى الشرق الأوسط تضمنت ضرورة الاقتراب من السفينة الايرانية والاستعداد للتدخل اذا ما صدرت إليها الاوامر بذلك “.

وتابع المسئول الامريكى يقول “إن سيناريو الاحداث كان يتضمن امكانية اعتلاء سطح السفينة الايرانية والتى تمكنت قوات البحرية الإسرائيلية مؤخرا من ضبطها فى مياة البحر الاحمر، حيث كانت محملة بشحنة من الصواريخ والقذائف الايرانية “.

وصرح مسئول أمريكى اخر – لم تكشف الشبكة الامريكية عن هويته – بأن أجهزة المخابرات الامريكية والاسرائيلية كانتا على علم بان إيران تعتزم تهريب أسلحة قبل ذلك بعدة أيام.

وكان المتحدث باسم البيت الابيض جاى كارنى قد أعلن أن الإدارة الامريكية أصدرت أوامر الى البنتاجون لمراقبة السفينة الايرانية وان تكون على استعداد لاتخاذ اجراءات من جانب واحد اذا ما اقتضت الضرورة ذلك، كما أجرى وزير الدفاع الامريكى شاك هاجل اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلى موشيه يعلون أمس الاول /الخميس/ وذلك بغرض حصول البنتاجون على تقرير موجز عن هذه العملية من الجانب الاسرائيلى ، فيما أصدرت وزارة الدفاع الامريكية بيانا بهذا الصدد أوضحت فيه أن الولايات المتحدة و إسرائيل كانتا على اتصال مستمر بشأن عملية احتجاز إسرائيل للسفينة الإيرانية فضلا عن حدوث تنسيق كامل بين الدولتين عبر القنوات العسكرية والاستخباراتية .

أ ش أ