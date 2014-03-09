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مسلحون مجهولون يغتالون ضابطا ليبيا سابقا بالأمن الداخلي بمدينة بنغازي

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مسلحون مجهولون يغتالون ضابطا ليبيا سابقا بالأمن الداخلي بمدينة بنغازي مسلحون مجهولون يغتالون ضابطا ليبيا سابقا بالأمن الداخلي بمدينة بنغازي

ارشيفية

اغتال مسلحون مجهولون مساء أمس السبت ضابطًا بالأمن الداخلي الليبي سابقا ، جراء استهدافه باطلاق النار عليه بمنطقة الصابري بمدينة بنغازي .

وذكرت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء فاديا البرغثي – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم – أن سيارة الأسعاف أحضرت جثمان ضابط في الأمن الداخلي سابقا يدعى مصطفى عيسى اطلوبة بودبوس للمستشفى متوفيا جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين.

وأضافت البرغثي أن الضابط السابق قتل بست رصاصات في أجزاء متفرقة من جسده ، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ السلطات المختصة بالحادث .

يذكر أن مدينة بنغازي مهد الثورة الليبية تشهد إنفلاتا أمنيا كبيرا يتمثل في اغتيالات عسكريين وأمنيين بالرغم من انتشار قوات الجيش الليبي .

أ ش أ

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