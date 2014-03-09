وزارة الدفاع الليبية تدعو إلى استخدام القوة ضد ناقلة النفط الأجنبية بالسدرة

أصدرت وزارة الدفاع الليبية أوامر وتعليمات إلى رئاسة الأركان العامة وأركان القوات البحرية والجوية، باستخدام القوة ضد ناقلة النفط التي دخلت المياه الإقليمية الليبية دون إذن مسبق.

وحمّلت الوزارة في بيان لها مساء أمس السبت المسؤولية كاملة لمالكي الناقلة عن أي أضرار قد تحدث ، موضحة أن حماية المياه الإقليمية والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، هي من مهامها ولن تتهاون في تنفيذها.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان قد أكد أن الحكومة أصدرت أوامر بقصف السفن التي تحمل النفط من برقة، لكن الأوضاع السياسية في البلاد حالت دون ذلك، حسب تعبيره.

وكان رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان قد أكد في وقت سابق من اليوم أن النائب العام الليبي أصدر قرارا بمحاصرة واستخدام القوة مع سفينة ترفع علم كوريا الشمالية وتقف بميناء “سدرة الليبي” لتحميل نفط بطريقة غير مشروعة.

أ ش أ