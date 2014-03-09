شركة Joygame تطلق لعبة جديدة تشبه “بنك الحظ” عبر الانترنت

أعلنت شركة Joygame عن تقديم لعبة جديدة تحمل اسم Modoo Marble ، وهي لعبة أشبه بكثير من لعبة بنك الحظ التى عشقها الملايين من الأجيال السابقة والأجيال الحالية، و لا تقتصر اللعبة على فئة عمرية محددة، و لكن بإمكان أي شخص أن يمارس اللعبة مهما كان سنه.

لعبة Modoo Marble تمكنك من الإنتقال من بلد لبلد فى جميع أنحاء العالم وتقوي حس الإستثمار من خلال عمليات البيع و لالشراء خلال اللعبة.

كما تحتوي اللعبة على العديد من كروت الحظ التى عند إمتلاكك لها تساعدك بشكل كبير فى تكبيد منافسيك أكبر الخسائر وإجبارهم على بيع ممتلكاتهم، بما في ذلك من متعة و إثارة و تشويق.

جدير بالذكر أن شركة Joygame تعتبر أحد أكبر الشركات الرائدة والمبدعه فى مجال صناعة بوابة الألعاب على الإنترنت ونجحت فى جذب إنتباه اللاعبين من جميع الفئات العمرية من خلال تقديمها أحدث وأروع الألعاب عبر الانترنت.