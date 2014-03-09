ضبط تشكيل عصابي قام بخطف تلميذ مقابل فدية مالية بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من قسم شرطة طهطا من هريدي محمد عبد الله مروان سن 45 أمام وخطيب بالأوقاف – ويقيم شارع الاتحاد ساحل طهطا – بإختطاف نجل شقيقه الطفل أحمد رشاد محمد عبد الله سن 8 تلميذ – ويقيم بذات الناحية من أمام مسكنه .

وأضاف بتلقي والده إتصال تليفوني من الجناة يتضمن طلب فديه مالية مقابل استعادة الطفل المذكور قاموا بدفعها وعودة الطفل المختطف، و من خلال البحث الجنائي توصلت إلي أن وراء إرتكاب الواقعة كل من :” 1- محمد فتحي عبد الله حسن ” وشهرته منتصر ” سن 26 عامل بورشه دوكو سيارات - 2- صبري فتحي عبد الله حسن سن 22 عامل بذات الورشة [ شقيق الأول ] - 3- سامح سعد الله توفيق يمين سن 35 صاحب الورشة – ويقيمون بذات الناحية - 4- شريف حمدي عبد العال سن 23 مزارع - 5- السيد فتحي السيد حسانين ” وشهرته سيد رورو ” سن 30 مزارع – ويقيمان بناحية الخزندارية – دائرة مركز طهطا” .

حيث عقدوا العزم وبيتوا النية على اختطاف الطفل المذكور واعدوا مكان لإخفائه عبارة عن بدروم بأحدي العمارات تحت الإنشاء بغرض الحصول علي الفدية المالية .

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط فريق البحث من ضبط المتهمين عدا الأخيرين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين بإستهداف باقي المتهمين تبين عدم تواجدهم، كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لسرعة ضبط باقي المتهمين.

وتم تحرر عن ذلك المحضر رقم 395 إداري قسم طهطا لسنة 2014 وبالعرض علي النيابة قررت : “ حبس المتهمين المذكورين أربعة أيام احتياطياً علي ذمة التحقيق و ضبط وإحضار باقي المتهمين و طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها ” .