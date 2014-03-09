بالصور ضبط صاحب محل بقالة بحيازته 2 طن دقيق بلدي مدعم بسوهاج‎

تمكن ضباط مباحث التموين بسوهاج من ضبط صاحب محل بقالة بحيازته 2 طن دقيق بلدي مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء .

وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين مفادها قيام ” جيد راتب جيد سمعان سن 62 صاحب محل بقالة – ويقيم بناحية المشاودة الغربية – دائرة مركز جرجا ” بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية مخالفاً للقوانين والقرارات التموينية المنظمة في هذا الشأن .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وبتفتيش المحل الخاص به تم ضبط عدد ” 40 ” شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بإجمال عدد ” 2 ” طن دقيق بلدي، · تم التحفظ علي المضبوطات .

بمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح، تحرر عن ذلك المحضر رقم 534 إداري مركز جرجا لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة .