أتليتكو مدريد يقتنص وصافة الليجا من برشلونة

إفي - زاد أتلتيكو مدريد اليوم أوجاع برشلونة بعدما أطاح به إلى المركز الثالث في جدول الدوري الإسباني، بعد الفوز على مضيفه سلتا فيجو في الجولة الـ27 من البطولة.

أحرز هدفي اللقاء نجم الفريق الكتالوني السابق، ديفيد فيا، في الدقيقتين 62 و64 من المباراة التي سيطر أصحاب الأرض على شوطها الأول.

وبهذا الفوز يصعد أتلتيكو مدريد للوصافة مستغلا هزيمة برشلونة المفاجئة أمام بلد الوليد اليوم بهدف نظيف.

ويحتل "الروخيبلانكوس" المركز الثاني برصيد 64 نقطة بالتساوي مع ريال مدريد الذي لم يلعب مباراته في تلك الجولة بعد، بينما يحتل بلد الوليد المركز الـ17 برصيد 26 نقطة.