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رغم فارق الـ9 نقاط .. مورينيو: سيتي في وضع أفضل

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رغم فارق الـ9 نقاط .. مورينيو: سيتي في وضع أفضل رغم فارق الـ9 نقاط .. مورينيو: سيتي في وضع أفضل

يرى جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي الانجليزي أن موقف مانشستر سيتي يظل أفضل من ناديه رغم تقدمه في صدارة الدوري الإنجليزي بتسع نقاط، في ظل امتلاك سيتي لثلاث مباريات مؤجلة.

وغرد تشيلسي في صدارة الدوري الإنجليزي بالفوز على توتنام 4-0 ضمن الجولة 29 يوم السبت.

فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع مؤقتا برصيد 56 نقطة، بفارق تسع نقاط عن تشيلسي، ولكنه سيلعب ثلاث مباريات مؤجلة أمام سندرلاند وأستون فيلا وهال سيتي.

وقال مورينيو عقب اللقاء: "أفضل أن أكون في موقف سيتي، فالفريق يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة".

وأضاف "نحن الآن في الصدارة بفارق تسع نقاط عن سيتي، ولكني أفضل أن أكون في موقفه، لأنه سيتربع على صدارة الدوري حال فوزه بمبارياته الثلاث المؤجلة".

وأشار مورينيو إلى أن تشيلسي لا يملك مصيره بيده، ففي حالة فوز الزرق بمبارياته المتبقية فلن يتوج باللقب.

في المقابل فأن مانشستر سيتي سيفوز بالبطولة حال فوزه في جميع مبارياته المتبقية.

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