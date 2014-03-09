فوليكو – 10 نجوم تنتظر البزوغ في المونديال

10 نجوم سيكون كأس العالم 2014 فرصة لبزوغها مع منتخباتهم بعد تألق دام طوال الموسم مع فرقهم لن يكون له معنى لو لم يظهر في المونديال.

"فوليكو" هو اسم تميمة كأس العالم 2014 .. وهو أيضا اسم مجموعة من الحلقات يقدمها FilGoal.com عن المونديال.

والحديث قبل انطلاق مونديال البرازيل بثلاثة أشهر عن النجوم التي ينتظر الجميع أن تواصل ما تقدمه حاليا مع فرقها.

بخلاف أسماء مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.. ينتظر الجميع بزوغ 10 نجوم في المونديال بعد تألق مع فرقهم.

يعرضهم تقرير نشره موقع "بليتشر ريبورت".

نيمار دا سيلفا – البرازيل

هي بطولة البرازيل دون شك.. ليس فقط تنظيميا ولكن كل الأنظار تتجه إلى منتخب السامبا بصفته المرشح الأوفر حظا لرفع الكأس.

نيمار صاحب الـ22 عاما الآن يحمل أحلام البرازيليين في الكأس السادسة، خاصة بعد انتقاله إلى برشلونة قبل بداية الموسم.

لويس سواريز – أوروجواي

بدأ سواريز الموسم بشكوك حول مستقبله مع ليفربول سواء بسبب رغبته في اللعب لريال مدريد أو لسعي أرسنال لضمه.

ولكن صاحب الـ27 عاما الذي لم يبدأ الموسم بسبب عقوبة الإيقاف الموقعة عليه، يقدم مستويات مبهرة مع الريدز الذين ينافسون على الدوري بفضله.. وبفضل 24 هدفا يحتل بهم صدارة هدافي البريمرليج.

الآن سواريز لا يستهدف فقط لقب الهداف، فهو أيضا صنع 10 أهداف حتى الآن لزملائه.

إدين آزار – بلجيكا

بلجيكي آخر ينتظر أن يواصل تألقه في المونديال.. إدين آزار.

جناح تشيلسي صاحب الـ23 عاما وصفه مدربه جوزيه مورينيو بأنه أفضل لاعب صاعد في العالم.. وقريبا سيكون في مكانة ميسي ورونالدو.

آزار هو هداف فريقه في الدوري الإنجليزي بـ13 هدفا، كما أنه صنع سبعة أهداف لزملائه.

دانيل ستوريدج – إنجلترا

ستوريدج هو أعلى لاعب إنجليزي تسجيلا الآن في البريمرليج بـ18 هدفا خلف زميله في ليفربول لويس سواريز الذي يشكل معه ثنائيا رائعا.

المهاجم صاحب الـ24 عاما والذي لم يحصل على فرصته مع تشيلسي، سجل تسعة أهداف وصنع هدفين في أخر 10 مباريات مع ليفربول.

كما أنه سجل هدف فوز إنجلترا على الدنمارك في المباراة الودية الأخيرة.

كل ما يحتاجه ستوريدج الآن هو أن ينهي الموسم دون إصابات، من أجل استمرار تألقه في المونديال.

أرتورو فيدال – تشيلي

فيدال .. اسم يجذب ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان، بفضل ما يقدمه في وسط يوفنتوس.

ووصل صاحب الـ26 عاما لقمة مستواه مع البيانكونيري قبل انطلاق المونديال، حيث سجل 17 هدفا في 30 مباراة لعبها هذا الموسم.

تيبو كورتوا – بلجيكا

يعد كورتوا الآن واحدا من أفضل حراس المرمى الشباب في العالم، بفضل ما يقدمه مع أتليتكو مدريد المعار له من تشيلسي.

صاحب الـ21 عاما يقود أتليتكو للمنافسة على الدوري الإسباني لأول مرة منذ سنوات طويلة، ويقترب بثبات من مواصلة مشواره في دوري أبطال أوروبا.

كورتوا واحد من الأسماء المتوقع بزوغها في المونديال مع شباب منتخب بلجيكا الذي ينتظر منه الكثير.

لوكاس مورا – البرازيل

أي اسم برازيلي الآن يبدع مع فريقه من أجل المشاركة مع السيلساو في المونديال.. ولكن لماذا لوكاس مورا؟

مورا صاحب الـ21 عاما بدا أكثر نضوجا الآن ووضح لماذا دفع فيه سان جيرمان الموسم الماضي 45 مليون يورو لضمه من ساو باولو.

رحيم سترلينج – إنجلترا

لاعب ثالث من ليفربول هو الجناح الشاب رحيم سترلينج.. الذي ينتظر الإنجليز بزوغه في المونديال.

صاحب الـ19 عاما كان قريبا من الرحيل من ليفربول لو انضم محمد صلاح.. ولكنه في النهاية استمر برحيل الجناح المصري لتشيلسي، ومن يناير يقدم مستويات مبهرة.

وما يقف في صف سترلينج إصابة ثيو والكوت جناح أرسنال فائق السرعة بالرباط الصليبي.

يايا توريه – كوت ديفوار

"لو كان يايا توريه من البرازيل أو الأرجنتين وليس من إفريقيا، لاعتبره الجميع أفضل لاعب وسط في العالم".. سمير نصري صانع ألعاب مانشستر سيتي يمتدح زميله.

الحقيقة أن توريه صاحب الـ30 عاما يقدم موسما أكثر من رائع مع سيتي.. فهو يفعل كل شئ في الملعب.

يقطع الكرات.. يصنع.. ويسجل، والآن عليه أن يقدم نفس الأمر مع الأفيال قبل رحيل جيل ديدييه دروجبا.

دييجو كوستا - إسبانيا

بعد أن فضل تمثيل إسبانيا عن اللعب للبرازيل، ينتظر الجميع من كوستا التألق مع حامل اللقب.

مهاجم أتليتكو مدريد صاحب الـ25 عاما ساهم مع زملائه في أتليتكو مدريد في صناعة منافسة ثلاثية على درع الليجا، وسجل 21 هدفا حتى الآن في المسابقة.