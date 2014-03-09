مركز شرطة حتا يدعم إستراتيجية الشراكات المجتمعية

قال اللواء عبدالرحمن محمد رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون خدمة المجتمع والخدمات، إن مركز شرطة حتا يشكل أهمية كبيرة ضمن مراكز شرطة دبي، كونه أحد مراكز الشرطة التي تُشرف على أحد الطرق الرئيسية والمنافذ الهامة التي تربط دولة الإمارات مع شقيقتها سلطنة عُمان، وثمن رفيع جهود مركز شرطة حتا في بلورة رؤية وإستراتيجية شرطة دبي في الشراكات المجتمعية وتقديم خدمات تنال رضا أفراد الجمهور.

جاء ذلك خلال جولته التفتيشية في مركز شرطة حتا، بحضور اللواء خبير خليل المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعقيد الدكتور محمد عبد الرزاق، نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية لشؤون المراكز، والعقيد بدر الطنيجي مدير اصلمركز.

والمقدم خالد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والرائد صالح المرزوقي رئيس قسم التنسيق بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، والرائد حيدر الرشيدي من إدارة الصيانة بالإدارة العامة للخدمات والتجهيزات والنقيب ماجد البدران رئيس قسم التقييم المؤسسي، والنقيب عبد الرزاق المازمي رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط .

واستهل مساعد القائد العام جولته، بتفتيش حرس الشرف والطابور العام ونقليات المركز واطلع على إحصائيات قسم التسجيل المروري، مشيدا بانخفاض عدد البلاغات المرورية في العام الماضي التي وصلت إلى 10 بلاغات، وأسفرت عن وفاة شخص واحد في حادث اصطدام، مقارنة بـ 13 بلاغا مروريا سجلها المركز في العام 2012، وأسفرت عن وفاة شخص واحد في حادث دهس.