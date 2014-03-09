سلطان بن أحمد القاسمي: أهمية تحري الدقة في الإعلام

أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مركز الشارقة الإعلامي أهمية دور الإعلام في إيصال المعلومات الدقيقة والصادقة إلى مختلف أفراد المجتمع وهو ما يتطلب التوجه إلى المصدر الرئيس للمعلومة وتحري الدقة والصدق في تناولها لما للإعلام من رسالة سامية وأهداف نبيلة.

وأعرب عن تقديره لصحيفة "ذا ناشيونال" الناطقة باللغة الإنجليزية التي عملت على تلبية طلب مركز الشارقة الإعلامي في تصحيح معلوماتها الخاطئة المتعلقة بنقاء هواء الشارقة ونشرها الخبر الصحيح أمس الأول عبر صفحتها الأولى بعنوان - الهواء نقي في الشارقة لاهتمامها بالبيئة.

وتوجه رئيس مركز الشارقة الإعلامي بشكره لكافة وسائل الإعلام العاملة في الدولة معرباً عن تقديره لجهود العاملين فيها ولدورهم الهام في خدمة المجتمع وعكس الصورة الصحيحة التي تساهم في بلورة الأغراض التنموية لدولة الإمارات.

كما توجه الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بالشكر إلى المجلس الوطني للإعلام في الدولة لحرصه الدائم والمستمر على تفعيل العلاقة بين المؤسسات الإعلامية في الدولة ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص مشدداً على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس للارتقاء بأداء قطاع الإعلام في الدولة.

تصحيح الخطأ

وكانت صحيفة ذا ناشيونال قد نشرت تصحيحا لما جاء في خبرها إذ نشرت قائلة أوحينا وبشكل غير مقصود في العنوان القائل الشارقة تضاهي بكين في تلوث هوائها والذي نشر في صفحتنا الأولى يوم الاثنين الماضي بأن مستوى التلوث في الشارقة يضاهي نظيره في بكين على الدوام ونود أن نوضح هنا بأن الأمر ليس كذلك وأن الهواء في الشارقة نقي بشكل عام.

وأضافت الصحيفة كما أشرنا في المقالة نود أن نؤكد مجددا أن مسببات التلوث تعد عموما خارجة عن سيطرة السلطات المعنية في الشارقة.

وأوضحت الصحيفة أن العديد من الملوثات التي تم رصدها جاءت وفق اعتقاد الباحثين من خارج الشارقة بل ومن خارج دولة الإمارات مؤكدة حرص إمارة الشارقة على البيئة وعملها الدائم على توفير أكثر ظروف العيش والعمل استدامة لسكانها وزائريها على حد سواء.

وتطرقت الصحيفة إلى أهداف هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة التي وصفتها بالطموحة لإنشاء المحميات البرية منها والبحرية في سبيل الحفاظ على الحيوانات والنباتات الطبيعية وزيادة الوعي بالقضايا البيئية.

كما تطرقت الصحيفة الى حملات النظافة في إمارة الشارقة، مشيرة إلى أنه في الأسبوع الماضي نظم كل من متحف الشارقة البحري ومربى الشارقة للأحياء المائية وبيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي حملة تنظيف كبرى في ميناء كلباء أسفرت عن إزالة ما يقرب من خمسة أطنان من القمامة.

تعزيز الأداء

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي أهمية الدور الذي يقوم به مركز الشارقة الإعلامي في وضع الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز أداء المؤسسات الإعلامية في الإمارة مدفوعاً بحس المسؤولية والكفاءة المهنية والإبداع والاحترافية العالية مؤكدا أن المركز يعمل على تمكين الإعلام والاتصال الحكومي في إمارة الشارقة وتحقيق التناغم والتكامل بين الرسائل الإعلامية كما أنه يحرص على اعتماد استراتيجيةٍ مدروسةٍ ومسؤولةٍ مستوحاةٍ من رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتتوافق مع السياسات والقوانين الإعلامية الاتحادية في دولة الإمارات.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي ان مركز الشارقة الإعلامي يسعى بشكل حثيث إلى ترسيخ موقع الشارقة ضمن المشهد الإعلامي المحلي والإقليمي والعالمي كما يقوم المركز بالتنسيق مع الجهات الحكومية في إمارة الشارقة ويتواصل مع الهيئات الاتحادية والمؤسسات ذات الصلة لتبادل المعرفة والخبرات والتعاون مع الجهات العالمية من أجل تقديم خدمات إعلامية متفوقة تتناغم مع أفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أن المركز يشكل اليوم نقطة التقاء للإعلاميين تتيح لهم التواصل مع صانعي القرار في الشارقة وتبادل الأفكار ووجهات النظر في ظل تدفقٍ فعالٍ للمعلومات وتنسيقٍ رفيعٍ بين مختلف الأطراف.