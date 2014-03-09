مخالفة 52 منشأة وإنذار1074 للإخلال بالسلامة في عجمان

كشف العقيد عادل سيف المطروشي مدير ادارة الحماية المدنية والسلامة في الادارة العامة للدفاع المدني في عجمان عن قيام مفتشي الادارة بتحرير52 مخالفة وإنذار 1074 منشأة في الفترة خلال 2013 وحتى الآن.

ولقد حررت الإدارة 39 مخالفة لمنشآت مختلفة منها الصناعي والتجاري والخدمي خلال العام الماضي بينما سجلت خلال الفترة ذاتها 886 انذارا لمنشآت اصحابها غير ملتزمين باشتراطات الوقاية والسلامة خلال ممارسة النشاط او ممارسة انشطة غير مرخص بها من قبل الجهات المعنية بمنح الترخيص.

كما شهد العام الحالي تكثيف حملات التفتيش التي اسفرت عن تسجيل 13 مخالفة خلال شهرين وانذار188 منشأة .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر ادارة الدفاع المدني لتسليط الضوء حول جهود ادارة الحماية المدنية والسلامة في تعزيز ثقافة السلامة والوقاية في جميع المنشآت التجارية والصناعية العاملة في الامارة وبغرض الحد من الحوادث المختلفة ومن اجل حماية العاملين في مواقع الانتاج المختلفة اضافة الى المساهمة في دفع وتعزيز مسيرة الاقتصاد المحلي وتقليل الخسائر الناجمة من حوادث الحريق في مواقع العمل.

واكد العقيد المطروشي بأن الهدف من الحملات ليس تحرير المخالفات والإنذارات بقدر ما هو ايصال لرسالة التوعية الامنية بأهمية التزام اصحاب المنشآت الصناعية والتجارية بالالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة خلال ممارسة الانشطة المختلفة.

مشيرا الى ان الكثير من الشركات تعمل في مجال الديزل والبترول دون الحصول على ترخيص موضحا بانه تم ضبط مركبة في منطقة مصفوت قام صاحبها بتركيب صهريج داخلها وهي غير مهيأة لنقل مواد بترولية مما يشكل خطورة على الجميع وعليه تم مخالفة صاحب المركبة.

كما تم ضبط شركة اخرى تقوم بخلط البترول بمواد الصبغ بغرض التضليل ومن ثم تهريبه مؤكدا أن المفتشين يقومون بكشف هذه الاساليب المختلفة ومخالفة اصحابها.

السلامة المهنية

واشار الى ان الحملات التي تنظم من قبل الدفاع المدني تستهدف جميع الانشطة والمباني والتركيز علي الانشطة ذات الخطورة التي يتوجب على صاحبها الالتزام بأعلى معاير السلامة المهنية اولا من اجل حماية ارواح العمال.

كما ان ادارة الدفاع المدني تقوم في الوقت الراهن بتنظيم برنامج الوقاية والسلامة في المرحلة الثالثة والذي انطلق منذ اكثر من عشر سنوات والذي اسفر تدريب وتأهيل غالبية العاملين في المصانع والمستودعات التجارية بأساليب الاطفاء والانقاذ موكدا بان هذا الامر ادي الى انخفاض حوادث الحريق في امارة عجمان في المناطق الصناعية مع النمو الكبير الذي تشهده الامارة في المناطق الصناعية .

وذكر إن ادارة الدفاع المدني في عجمان قامت بتطوير جميع الخدمات من خلال اعتماد المخططات الالكترونية وانجاز بعض المعاملات عن طريق الموقع الالكتروني بهدف راحة الجمهور.

كما اشار بانه تم تقديم ملاحظات الى ادارة المباني في دائرة البلدية والتخطيط بخصوص السلامة في المباني السكنية وذلك بمراعاة وجود مخارج في الفلل السكنية في حالة نشوب حريق ومن اجل حماية السكان من الاختناق في المبني الارضي والاول.

واشاد العقيد المطروشي بتعاون دائرة البلدية والتخطيط مع ادارة الدفاع المدني وتشكيل لجنة مشتركة تقوم بعملية التفتيش المشترك على المنشآت الصناعية والتجارية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المختلفة التي يمنح صاحبها الترخيص لمزاولة النشاط.