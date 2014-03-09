نهيان بن مبارك يزور معرض دبي للقوارب

قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أمس، بزيارة معرض دبي العالمي للقوارب، في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية- الميناء السياحي.

واطلع معاليه خلال جولته على أحدث القوارب واليخوت، التي تعرضها 750 شركة، وعلامة تجارية من 50 دولة، منها مجموعة من أبرز الشركات الإماراتية المصنعة لليخوت والقوارب، ضمن المعرض الأكبر للملاحة البحرية الترفيهية في المنطقة.

واختتمت فعاليات الدورة الثانية والعشرين من المعرض أمس، حيث حظيت بمشاركة عالمية واسعة، واستضاف الحدث نحو 430 قارباً ويختاً، كما شهد إطلاق 42 يختاً وقارباً جديداً، 11 منها على المستوى العالمي، و31 إقليمياً.