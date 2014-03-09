محمد بن زايد: الإمارات بقيادة خليفة لديها منهج ثابت وراسخ في نصرة الأخوة والأشقاء

أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لديها منهج ثابت وراسخ في مد يد العون والمساعدة، ونصرة الأخوة والأشقاء، ويحفظ لها التاريخ منذ نشأتها مواقف ومبادرات مضيئة، هي محل فخر واعتزاز كل إماراتي.

وقال سموه، " إننا ماضون في هذا الطريق، وهذا النهج، معتمدين على ثوابتنا ومبادئنا ومواقفنا الواضحة، وإيماننا الراسخ وقناعتنا الصلبة بأن الحفاظ على أمن واستقرار أي دولة من دول مجلس التعاون هو أمننا جميعاً".

وأكد سموه أن التحديات والتهديدات والمخاطر لن تثنينا عن أداء واجبنا الوطني تجاه الأشقاء في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة دعاة الفوضى والإرهاب والتخريب.

جاء ذلك خلال الزيارة، التي قام بها سمو ولي عهد أبوظبي، يرافقه فيها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إلى منزل فقيد الوطن والواجب في منطقة شعم برأس الخيمة، الملازم أول، طارق محمد الشحي، الذي استشهد مع رفيقيه البحرينيين، ضمن قوات حفظ النظام، أثناء تصديهم لمجموعة إرهابية في منطقة الدية في إطار مهمة دعم الأمن والاستقرار في مملكة البحرين الشقيقة، ضمن اتفاقية التعاون الأمني الخليجي المشترك. وقدم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة لأبناء وأشقاء وذوي الفقيد، داعياً المولى، عزل وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

فخر واعتزاز

وقال سموه، "رغم الألم، الذي نشعر به في فقد أحد أبنائنا إلا أنني أشعر بالفخر والاعتزاز، بما قدمه من تضحية وبطولة في أداء الواجب الوطني، طارق في قلوبنا، نحن أسرة واحدة من السلع إلى شعم، مصابنا واحد، وجرحنا واحد، وألمنا واحد، الله يحفظكم ويحفظ بلادنا، ولا يريكم مكروهاً".

وأضاف سموه أن الإمارات فقدت ابناً باراً كان مثالاً لشباب الوطن المخلص في أداء واجبه، وتوصيل رسالة الإمارات في الدفاع عن أشقائها وأصدقائها، والوقوف إلى جانبهم في التصدي لكافة أشكال الإرهاب، والأعمال التخريبية.

وأشار سمو ولي عهد أبوظبي إلى أن دماء فقيدنا طارق، التي امتزجت مع دماء إخوانه في البحرين، لن تذهب سدى، وقال سموه "جسدت تلك الدماء أروع معاني التضحية والبذل والتآزر والتكاتف بين الأشقاء في مواجهة دعاة الشر والفتن".

مواساة

وحرص سموه على مواساة وتعزية أم الفقيد حصة عبد الله القاضي، مشدداً سموه على أن ما قدمه طارق من تضحية تفتخر به الإمارات كلها، وأضاف سموه " طارق واحد من عيالنا، وإحنا كلنا عيال زايد، ولدكم ولدنا، ومصابكم مصابنا، هو فخر لنا، وبإذن الله، تعالى، دم الفقيد لن يذهب هدراً، نسأل الله أن يصبرنا ويحفظنا أجمعين تحت راية هذا الوطن الغالي".

من جانبها ثمنت أم الفقيد قدوم سموه وتعزيته لهم، وقالت " كلنا عيال زايد من الصغير للكبير، كلنا فدا للإمارات من أبوظبي لرأس الخيمة، الله يحفظكم للإمارات، قيادتنا ما قصرت،" أطال الله أعماركم، وإحنا إن شاء الله لسنا حزنانين، بل فخورين بابننا طارق ومعتزين بوقفتكم معنا".

مواساة

أعرب الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن أحر التعازي لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعباً في استشهاد اثنين من أبنائها، خلال واجبهم الوطني في الدفاع عن أمنها واستقرارها ، سائلاً الله، عز وجل،أن يشفي الجرحى والمصابين، وأن يلهم أهل الشهداء الصبر والسلوان.

ورافق سموه في تأدية واجب العزاء، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

«الإمارات للمحامين والقانونيين» تعزي أسرة الشحي

قدم وفد مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وعدد من أعضاء الجمعية واجب العزاء في شهيد الوطن الملازم أول طارق محمد الشحي مساء أمس لعائلته بمنطقة شعم بإمارة رأس الخيمة، والذي استشهد دفاعا عن الحق أثناء تأديته مع عدد من زملائه من قوات الأمن في مملكة البحرين الشقيقة.

وأعرب المحامي زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس الإدارة عن صادق عزائهم لوالد الشهيد وأشقائه مؤكدا بأن الفقيد يعد مثالاً مشرقاً لرجال الأمن الأوفياء الذين نذروا أنفسهم فداء للوطن ودفاعاً عن ترابه الطاهر والقيم الإسلامية والعربية النبيلة ونصرة الأشقاء، مثنيا على الشهيد الذي حمل راية الوطن عالياً وأدى واجبه بكل إخلاص وتفان سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مبديا تضامن الجمعية مع أسرة الشهيد ومشاركتها لحزنهم بهذا المصاب الأليم.

وعبر عن إدانته لمثل هذه الأعمال الإرهابية الغادرة والجبانة التي تسعى لإزهاق الأرواح البريئة وهدم الأوطان وتوسيع الصراعات وتسعى لإحداث سلسلة من أعمال العنف التي لا تأتي بالخير على الأوطان وإنما تخدم مخططات خارجية طامعة بما تنعم به دول الخليج من رفاه وأمن واستقرار.