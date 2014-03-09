أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد علي أنحاء متفرقة من الأقصر لليوم الثانى ‎

Google+ Print
هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد علي أنحاء متفرقة من الأقصر لليوم الثانى ‎ هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد علي أنحاء متفرقة من الأقصر لليوم الثانى ‎

تشهد محافظة الأقصر لليوم الثاني علي التوالي حالة من الطقس السيئ حيث هطلت الأمطار الغزيرة مصحوبة برعد وبرق وهبوب رياح خفيفة علي أنحاء متفرقة من المحافظة .

دفع الطقس السيئ عددًا من المواطنين الذين يعيشون في المنازل المبنية من الطوب اللبن إلى الخروج للشارع خشية سقوط منازلهم بسبب الأمطار فيما انقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق .

كانت محافظة الأقصر قد شهدت الجمعة الماضية حالة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث هطلت الأمطار الغزيرة وتساقطت الثلوج علي أنحاء متفرقة من المحافظة.

ويذكر أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من عدم الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية، بدءًا من الجمعة حتى يوم الثلاثاء حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تبلغ حالة عدم استقرار الأحوال الجوية ذروتها الأحد حيث يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية والغزيرة على سواحل البحر الأحمر ومحافظات الصعيد تصل لحد السيول تمتد متوسط الشدة إلى القاهرة ومناطق من الوجه البحرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا