هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد علي أنحاء متفرقة من الأقصر لليوم الثانى ‎

تشهد محافظة الأقصر لليوم الثاني علي التوالي حالة من الطقس السيئ حيث هطلت الأمطار الغزيرة مصحوبة برعد وبرق وهبوب رياح خفيفة علي أنحاء متفرقة من المحافظة .

دفع الطقس السيئ عددًا من المواطنين الذين يعيشون في المنازل المبنية من الطوب اللبن إلى الخروج للشارع خشية سقوط منازلهم بسبب الأمطار فيما انقطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق .

كانت محافظة الأقصر قد شهدت الجمعة الماضية حالة من عدم الاستقرار في الطقس، حيث هطلت الأمطار الغزيرة وتساقطت الثلوج علي أنحاء متفرقة من المحافظة.

ويذكر أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من عدم الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية، بدءًا من الجمعة حتى يوم الثلاثاء حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تبلغ حالة عدم استقرار الأحوال الجوية ذروتها الأحد حيث يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية والغزيرة على سواحل البحر الأحمر ومحافظات الصعيد تصل لحد السيول تمتد متوسط الشدة إلى القاهرة ومناطق من الوجه البحرى.