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هيفا وهبي تكشف أسرار فيلمها والسبكي غاضب!

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هيفا وهبي تكشف أسرار فيلمها والسبكي غاضب! هيفا وهبي تكشف أسرار فيلمها والسبكي غاضب!

حالة من الغضب الشديد انتابت محمد السبكي، منتج فيلم هيفا وهبي الجديد "حلاوة روح"، المزمع عرضه في إبريل المقبل، بعد أن كشفت الكثير من تفاصيله خلال لقائها مع عادل كرم في برنامج "هيدا الحكي" على شاشة mtv اللبنانية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت الفنانة اللبنانية قد وقّعت على عقد الفيلم، الذي يتضمّن بنداً هو أحد أهمّ بنوده ويشترط عدم الإدلاء بأيّ تفصيل من تفاصيل العمل إلى وسائل الإعلام حتى لا يُساهم ذلك في حرق الأحداث.

ولكن لقاء هيفا وعادل جاء بما لا يشتهي السبكي، طبقاً لما أسرّه أحد أبطال الفيلم المشاركين، حيث أوضح له السبكي أنه فضَل أن يكون البرومو مثيراً حتى يستقطب الفيلم عدداً كبيراً من الجمهور، وبالتالي يجلب الإيرادات، وهو بالتأكيد الهمّ الأكبر للسبكي. ولكن صاحبة "بوس الواوا" قد خالفت العقد وتحدثت كثيراً عن الفيلم، وجاء ضمن لقائها أنّ ما عرض، هو عبارة عن تخيّلات من بعض المشاركين في الفيلم لها بأوضاع معيّنة، وأنّ خيالهم هو الوحيد المسؤول عن هذه الظنون.

وأشارت هيفا إلى أنها تجسّد شخصية "روح"، ضمن الأحداث، وهي إنسانة مدمنة ليس للمخدرات فقط لكن كلّ شيء، في إجابة مبهمة عن حقيقة دورها.

 

 

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