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بالصور.. فريق "tshanj" يستقبل متدربين جدد لدوراته بتجارة إنجليزى

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استقبل فريق "tshanj" بكلية تجارة إنجليزى بجامعة القاهرة، اليوم السبت، المتدربين الجدد للترحيب بهم فى مدرج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة.

ويهدف النشاط لنشر فكرة التغيير المجتمعى، نظرا لازدياد الانحرافات فى المجتمع عن طريق حملات توعية للطلاب مما جعل للنشاط قاعدة كبيرة داخل الجامعة تسمح له بالمنافسة داخل الكلية على خدمة الطلاب.

وكان "tshanj" قد بدأ نشاطه منذ 7 سنوات وهو تابع لكلية تجارة "إنجليزى" بجامعة القاهرة ويستهدف النشاط تقليل الفجوة بين الحياة الأكاديمية والحياة العملية عن طريق تدريس كورسات فى مجالات المعاملات البنكية والتفكير الإبداعى وإدارة المشروعات والدعاية والإعلان.

جدير بالذكر أن الكورسات يتم تطبيقها بشكل عملى أمام مديرى عدد من الشركات لتقدم الدعم والمساندة للطلاب على مدار 6 محاضرات يوم الجمعة ثم يحصل الطالب على شهادة معتمدة من جامعة القاهرة.

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