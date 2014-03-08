بالصور.. جامعة مصر تحتفل باليوم العالمى للمرأة

نظّم اتحاد طلاب كلية اللغات والترجمة، بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، احتفالا دوليا بيوم المرأة العالمى، اليوم السبت، بمشاركة وفود من إيطاليا وألمانيا، إلى جانب مشاركات صينية وفرنسية ومصرية، فى قاعة المؤتمرات بالإدارة العليا.

وتحدث فى الموتمر، باولو ساباتينى، مدير المعهد الثقافى الإيطالى بالقاهرة، عن لوحة موناليزا لليوناردو دافنشى، باعتبارها المرأة التى أصبحت شعارا للفن بكل ما تحمل من غموض فى ابتسامتها الساحرة.

وشارك فى الإحتفال من إيطاليا ليانا تيرسينى، مراسلة التليفزيون الإيطالى السابقة بالشرق الأوسط، وواحدة من أشهر المراسلات الصحفيات اللاتى عملن فى مصر، واشتهرت بجرأتها فى تناول قضايا المرأة، على الأصعدة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، والبروفوسيرة فيدريكا فينيير، الأستاذ بجامعة برجامو، التى تزور الجامعة وفقا لبرنامج تبادل الأساتذة مع جامعة برجامو، وتتحدث عن كلام المرأة بين شهرزاد ونجيب محفوظ، أما الأستاذة الألمانية جيزيلاكتسلر، فتناولت فى كلمة سيرة صوفى شول.

ومن جامعة مصر يتحدث الدكتور حسين محمود، عن "موناليزا لكل مواطن"، والدكتور فاطمة طاهر عن "نون النسوة"، والدكتورة دعاء عبد الله، عن تناول الإعلام للمرأة، والدكتورة فاطمة الحضرى عن سحر الكلمة عند المرأة، والدكتورة شيماء كمال، عن المرأة فى الإسلام.

وتلقى عضوات هيئة التدريس بالكلية خلال الاحتفال قصيدة "الأم" لأونجاريتى، مترجمة بسبع لغات عالمية.

ووزع المستشار الإيطالى بالقاهرة، فى نهاية الاحتفال الذى أشرفت عليه مفوضية الحوار الثقافى واللغوى الدولى "سيركل"، برئاسة الدكتور محمد السعدنى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالتعاون مع اتحاد الطلاب بكلية اللغات والترجمة، بعض الكتب على الطالبات والطلاب المتفوقين فى الكلية، ومنحهم الدكتور محسن أبو سعدة، عميد الكلية، شهادة "قائمة الشرف" التى تمنح للمتفوقين.