أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مارسيل خليفة يختار طنجة المغربية مقراً لإقامته

Google+ Print
مارسيل خليفة يختار طنجة المغربية مقراً لإقامته مارسيل خليفة يختار طنجة المغربية مقراً لإقامته

قرر الفنان اللبناني مارسيل خليفة اتخاذ مدينة طنجة المغربية العريقة مقاماً له، بعد غربته الباريسية، حيث سيمتهن التدريس في المعهد الموسيقيّ داخل المدينة.

وأكّدت مصادر مقرّبة من الفنان اللبناني أنّ مارسيل خليفة، البالغ من العمر 64 سنة، قد أعلن قراره بعد تفكير طويل، رغبة في خوض تجربة حياتية وشعورية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أنّ الفنان مارسيل خليفة قد سبق له أن أحيا عدّة سهرات في العديد من المناسبات الفنية التي نظمت داخل المدينة، كانت الأخيرة هي الدورة التاسعة للمهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية "ثويزا" خلال الصيف المنصرم.

 

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي