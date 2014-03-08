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سعودية تنال لقب أشجع إمراة بالعالم

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سعودية تنال لقب أشجع إمراة بالعالم سعودية تنال لقب أشجع إمراة بالعالم

ميشيل أوباما

ذكرت وكالة الأنباء ، السبت، أن ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأميركي، منحت لقب “أشجع امرأة في العالم” للطبيبة السعودية مها عبدالله المنيف.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة إن الدكتورة مها المنيف ـ المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني ـ عملت لنشر الوعي فيما يتعلق بالعنف الأسري وضحايا التعدي على الأطفال ودعمت ضحايا التعدي.

وبحسب وكالة “واس”، أوضح المتحدث أن برنامج الأمان الأسري الوطني وضع برنامجاً للحماية والإبلاغ عن إحصائيات العنف الأسري والتعدي على الأطفال في المملكة، وقدم خدمات لضحايا الاعتداء تبنى من خلاله مجلس الوزراء تشريعاً بارزاً لمعالجة هذه القضايا، كما قام بدور مهم بوضع مسودة وتقديم المشورة حول نظام الحماية ضد الاعتداء والعنف الأسري الذي عرف وجرم العنف الأسري لأول مرة في المملكة.

يذكر أن لقب “أشجع امرأة في العالم” منح لعشر نساء من أوكرانيا وأفغانستان وفيجي وجورجيا وغواتيمالا والهند ومالي وطاجيسكتان وزيمبابوي.

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