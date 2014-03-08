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العثور على فتى مفقود بالهند عبر “واتس آب”

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العثور على فتى مفقود بالهند عبر “واتس آب” العثور على فتى مفقود بالهند عبر “واتس آب”

التطبيق الشهير – واتس أب

نجحت الشرطة الهندية بمدينة بريلي، بولاية أتر برديش بالعثور على فتى تائه يبلغ من العمر 11 عاما باستخدام برنامج “واتساب” للتواصل الفوري.

وبحسب موقع “تايمز أوف إنديا” فإن الشرطة بدأت في البحث عن الفتى بارمندير سينغ عبر تطبيق “واتساب” بمجرد إبلاغ عائلته عن غيابه، حيث قامت بإرسال رسالة إلى جميع الهواتف الذكية بمنطقة بريلي تتضمن بصورة الفتى ومعلومات عنه.

ونجحت جهود الشرطة بعدما تلقى أحد طلبة الهندسة الرسالة على هاتفه الذكي أثناء سفره بالقطار، حيث أدرك أن الفتى الجالس أمامه بالقطار ليس سوى بارمندير، فقام على الفور بإبلاغ الشرطة، التي كانت في استقباله بمحطة “مراد أباد” للقطارات قبل أن تسلمه لأسرته.

وكان تطبيق “واتساب” قد نال اهتماما كبيرا الأيام الماضية بعد الكشف عن صفقة الاستحواذ عليه من قبل موقع “فيسبوك” في صفقة بلغت قيمتها 19 مليار دولار.

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