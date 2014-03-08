"محلب": سأجرى زيارات لـ"التأمين الصحى" للاطمئنان على المواطنين

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيقوم بزيارات للمستشفيات والتأمين الصحى للاطمئنان على الأوضاع والخدمات الصحية التى تُقَدم للمواطنين، مؤكدًا أن المواطن المصرى يستحق أفضل من ذلك وأن جودة الرغيف ومنظومة الإنتاج والتوزيع بحاجة إلى النظر فيهما.

وأضاف محلب خلال لقائه ببرنامج "على اسم مصر" المُذاع على التليفزيون المصرى والذى يقدمه الدكتور مأمون فندى، وحسام السكري، أنه يفكر مع جهاز التنظيم والإدارة على عودة أمين عام الوزارة وعودة الدور المؤسسى للوزارة.

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