الإمارات تشيد بقرار السعودية إدراج الإخوان جماعة إرهابية

أشادت الإمارات العربية المتحدة بقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة إدراج مجموعة من المنظمات من بينها " جماعة الإخوان المسلمين " على قائمتها للجماعات "الإرهابية" .

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن تأييد دولة الإمارات ووقوفها بقوة مع التوجه الذي انتهجته المملكة العربية السعودية بإعتبار هذه الجماعات إرهابية .. وأشادت بصدور القرار في هذا التوقيت المهم من تاريخ الأمة وهي تتعرض لفتنة تهدد استقرارها وأمانها ووحدة الصف بين شعوبها.

وأكد البيان أن دولة الإمارات لن تألو جهدا في سبيل تعزيز التعاون مع الأشقاء في السعودية لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية بما يحقق الأهداف المرجوة وعلى رأسها حظر تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها تحت أي ظرف.

وثمنت وزارة الخارجية .. هذه الخطوة المهمة التي إتخذتها المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تضافر الجهود والعمل الجماعي للتصدي للمخاطر المحدقة بأمتنا العربية والاسلامية بما يهدد أمنها واستقرارها ومصيرها .. داعية الدول كافة إلى التآزر والتعاون من أجل تفعيل هذا القرار ليؤتي ثماره درءا للفتنة ومنعا لمزيد من التمزق الذي يواجه الأمة.