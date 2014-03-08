خليفة يعزي ملك ماليزيا والرئيس الصيني في ضحايا حادث الطائرة الماليزية

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية للسلطان عبدالحليم معظم شاه ملك ماليزيا أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته له وأسر الضحايا في حادث تحطم الطائرة الماليزية على السواحل الفيتنامية أثناء توجهها من كوالالمبور إلى بكين وعلى متنها 239 شخصا منهم 152 صينيا وآخرون من 13 جنسية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تعزية مماثلة للرئيس الصيني شي جين بينغ عبر فيها عن خالص تعازيه ومواساته لفخامته وأسر الضحايا في حادث تحطم الطائرة الماليزية.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برقية تعزية في ضحايا الحادث لمعالي نجيب عبدالرزاق رئيس وزراء ماليزيا.

كما بعث الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تعزية مماثلة لرئيس وزراء ماليزيا بالمناسبة نفسها.

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