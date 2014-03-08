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لجنة المسابقات تعتمد نتيجة مباراة الزمالك والشرطة بالتعادل 1-1

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لجنة المسابقات تعتمد نتيجة مباراة الزمالك والشرطة بالتعادل 1-1 لجنة المسابقات تعتمد نتيجة مباراة الزمالك والشرطة بالتعادل 1-1

القاهرة /أ ش أ/ قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها يوم السبت اعتماد نتيجة مباراة اتحاد الشرطة والزمالك التي أقيمت يوم 24 فبراير الماضي بنتيجة 1-1 بناء على تقرير الحكم والمراقب والمنسق الأمني.

كما قررت اللجنة إيقاف عمر محمود جابر لاعب الزمالك مباراة وغرامة 3000 جنيه لحصوله على الانذار الثالث، وإيقاف سيد السويركي مدرب حراس مرمى الشرطة مباراة للطرد للاعتراض.

وقرر ت اللجنة إيقاف حسام محمد رضا لاعب الرجاء مباراة للطرد للانذار الثاني في مباراة إنبي، وإيقاف عبد المولى مهني عبد الجليل مدير الكرة بنادي الرجاء مباراة للطرد للاعتراض.

وقررت أيضا إيقاف حسين الحسيني لاعب المحلة مباراة وغرامة 3000 جنيه لحصوله على الانذار الثالث في مباراة الإنتاج الحربي، وإيقاف فتحي مبروك عبد العزيز لاعب الاتحاد مباراة وغرامة 3000 جنيه لحصوله على الانذار الثالث في مباراة الجونة، وإيقاف عاصم صلاح أحمد لاعب الداخلية مباراة وغرامة 3000 لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة سموحة.

وقررت اللجنة توجيه الدعوة لرئيس رابطة النقاد الرياضيين لحضور اجتماع لجنة المسابقات القادم.

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