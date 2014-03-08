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غدا.. محافظ الجيزة يتفقد عددا من المدارس بمنطقة العمرانية

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غدا.. محافظ الجيزة يتفقد عددا من المدارس بمنطقة العمرانية غدا.. محافظ الجيزة يتفقد عددا من المدارس بمنطقة العمرانية

يتفقد الدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة، غدا عددا من المدارس بأحياء المحافظة وخاصة منطقة العمرانية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال النظافة العامة حول المدارس والشوارع المؤدية إليها ورفع أى تراكمات للقمامة، وأصدر تعليمات مشددة بالالتزام بالخريطة الزمنية والمحذوف من المناهج طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم .

وكان محافظ الجيزة شدد على مدير المديرية بضرورة الاهتمام بنظافة المدارس الداخلية والبيئة المحيطة بها بالتنسيق مع الوحدات المحلية، والتأكد من إعداد غرف الكشف الطبى فى كل مدرسة مزودة بالأجهزة والأدوات اللازمة والأدوية الطبية الخافضة للحرارة والكمامات وأجهزة قياس درجة الحرارة، بهدف اكتشاف الطلبة المصابين على الفور وعزلهم .

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