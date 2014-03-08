"الجيزة": تخصيص 400 متر بالمريوطية لوحدة ترخيص مرور فيصل

قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إنه تم تخصيص مساحة 400 متر مربع لإنشاء وحدة جديدة لمرور فيصل عند تقاطع الطريق الدائرى مع جسر ترعة المريوطية، وسيتم نقل الوحدة بالكامل بعد الانتهاء من إنشائها .

وأضاف "عبد الرحمن" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن وحدة التراخيص الحالية فى فيصل تشهد تكدس كبير من جانب سائقى السيارات والدرجات البخارية، ويتسبب ذلك فى اختناق مرورى تام بالمنطقة، لذلك سيشهد شارع فيصل تحسنا كبيرا قريبا، خصوصا بعد نقل وحدة تراخيص فيصل إلى مكان آخر جزئيا لتخفيف الكثافة المرورية لحين الانتهاء من الوحدة الجديدة، كما سيتم أيضا إنشاء مبنى جديد بأكتوبر لتخفيف الزحام أيضا على وحدة تراخيص أكتوبر.