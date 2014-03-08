الفنان اللبناني مارسيل خليفة يختار مدينة طنجة المغربية مقاماً له

قرر الفنان اللبناني مارسيل خليفة اتخاذ مدينة طنجة المغربية العريقة مقاماً له، بعد غربته الباريسية، حيث سيمتهن التدريس في المعهد الموسيقيّ داخل المدينة.

وأكّدت مصادر مقرّبة من الفنان اللبناني أنّ مارسيل خليفة، البالغ من العمر 64 سنة، قد أعلن قراره بعد تفكير طويل، رغبة في خوض تجربة حياتية وشعورية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أنّ الفنان مارسيل خليفة قد سبق له أن أحيا عدّة سهرات في العديد من المناسبات الفنية التي نظمت داخل المدينة، كانت الأخيرة هي الدورة التاسعة للمهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية "ثويزا" خلال الصيف المنصرم.

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