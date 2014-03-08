تاتا: لابد من الفوز على ريال مدريد في البرنابيو

إفي - اعتبر المدير الفني لبرشلونة الإسباني، جيراردو "تاتا" مارتينو انه لا مفر من الفوز على غريمه ريال مدريد بعد 15 يوما في كلاسيكو الليجا، إذا ما كان البرسا يسعى للحفاظ على أمله في المنافسة على اللقب.

وقال مارتينو عقب الهزيمة من بلد الوليد بهدف نظيف في الليجا "الفوز هو النتيجة المطلوبة في البرنابيو، نحن في حاجة إلى فوز أو تعادل، إذا ما كنا في أفضل مستوى لدينا، فلدينا القدرة على تحقيق هذا الأمر".

وأضاف مارتينو "لا يزال يتبقى لدينا 15 يوما وعلينا في هذا الوقت الاستعداد مرورا بمباراة دوري الأبطال (أمام مانشستر سيتي)، أعتقد أننا لم نقدم مباراة جيدة اليوم".

وتابع المدرب "أكثر الأمور التي أضرت بنا عدم قدرتنا على تقديم مباراة كاملة في تغطية كل أوجه اللعب، لم تقصنا الشخصية بل أهم شيء يميز الفريق وهو الحركة، كان ينقصنا خلخلة دفاع الخصم والعمق".

وأضاف المدير الفني "الخصم دائما ما يكون له وزن، لا أقصيه أو أقلل من شأنه سواء في الخسارة أو الفوز، أي منافس يقدم ما لديه وعلينا حل الصعوبات التي يضعها، كانت تنقصنا الأفكار والحركة والعمق والهروب من الرقابة وصناعة اللعب، ولكن ليس الشخصية".

وتجرع العملاق الكتالوني حامل اللقب مرارة الهزيمة هذا الموسم في الليجا للمرة الرابعة، ليظل وصيفا بعد تجمد رصيده عند 63 نقطة، لكنه مهدد للتراجع للمركز الثالث الليلة اذا ما فاز أتلتيكو مدريد على سيلتا فيجو بنفس الجولة.