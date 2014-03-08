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7 نساء بينهن علياء المهدى يتظاهرن عاريات أمام اللوفر للمطالبة بالحرية

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7 نساء بينهن علياء المهدى يتظاهرن عاريات أمام اللوفر للمطالبة بالحرية 7 نساء بينهن علياء المهدى يتظاهرن عاريات أمام اللوفر للمطالبة بالحرية

تظاهر ظهر اليوم 7 نساء عربيات وإيرانيات عاريات بساحة متحف اللوفر فى باريس، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للمرأة مطالبات بالحرية والمساواة والعلمانية.

وذكرت إذاعة "فرانس 24" أن المصرية علياء المهدى والتونسية أمينة السبوعى وخمس نساء أخريات، عربيات وإيرانيات، تظاهرن اليوم عاريات وذلك للمشاركة فى فعاليات يوم المرأة العالمى، حيث نزلت أمينة وعلياء وخمس نساء أخريات إلى ساحة اللوفر وتظاهرن عاريات بالكامل، أمام أهرامات متحف اللوفر الفرنسى الشهير بباريس.

وأشارت الإذاعة إلى أن النساء العربيات والإيرانيات تجاوزن بفعلتهن ما اعتادت ناشطات منظمة "فيمن" القيام به وهو الكشف فقط عن صدورهن خلال الاحتجاجات، حيث تظاهرن هذه المرة عاريات تماماً، مضيفة أن النساء العاريات هتفن بالفرنسية "حرية مساواة وعلمانية"، فى الوقت الذى طالبهم به الجمهور الكثيف الذى التف حولهن بإعادة الهتافات بالإنجليزية.

وأفادت الإذاعة، أن الشرطة الفرنسية كانت متساهلة مع المتظاهرات وتركتهن يدرن حول أهرامات اللوفر ولم تطلب من الحشد الذى التف حولهن التفرق والابتعاد إلا بعد أن سترت النساء السبع أجسادهن وبدأن الحديث إلى الصحافة، حيث أبدت أمينة السبوعى رعبها من سلوك الإسلاميين فى البلدان العربية، فى الوقت الذى نددت فيه امرأة أخرى بالعنف المسلط على رؤوس النساء وطالبت بالمساواة والعلمانية.

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