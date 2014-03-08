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بالصور.. عُمّال "كارفور" المعادى يضربون عن العمل لضعف المرتبات

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أعلن العاملون بسلسلة محلات "كارفور"، فرع المعادى، عن دخولهم فى اعتصامٍ مفتوح، وتوقف الفرع عن العمل بسبب اعتصام العاملين بداخله.

وأشار أحد العمال المعتصمين فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن العاملين يطالبون بزيادة المرتبات، بسبب النقص الشديد فى الأجور، وأن الاعتصام مفتوح لحين أن يأتى مدير عام "كارفور" بالشرق الأوسط، ليحقق المطالب التى تم رفعها فى الاعتصام.

وأوضح أن العمال يعانون أيضًا من مدير عام الفرع قائلًا "إنه يهين العمال باستمرار ولا يحترم آدميتهم"، على حد قوله، وأن من ضمن مطالبهم التعامل بشكلٍ جيد مع العاملين فى كارفور، وإقالة المدير العام للفرع.

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