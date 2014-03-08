حطب : خطاب الأولمبية الدولية إنتصار للشرفاء

أكد المهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ان خطاب اللجنة الاولمبية الدولية الذي وصل امس الاول للاولمبية المصرية واضح وصريح ولا يحتمل والتشكيك وانه يؤكد علي أقامة الانتخابات في موعدها بدون اي مشكله مع شكر وتقدير الاولمبية الدولية لاتباع مصر لخارطة الطريق .

واضاف حطب فى تصريح لوكالة ” ona “ أن من يقول ان الخطاب الدولي لم يتطرق للانتخابات بعينها بان الخطاب الذي وصل مصر بتاريخ 7 مارس جاء ردا علي الخطاب الذي ارسلته اللجنة الثلاثية بتاريخ 5مارس وكان من ضمن طلبات اللجنة الثلاثية في خطابها تأجيل الانتخابات وهو ما وافقت عليه الاولمبية الدولية في ردها الوارد الي مصر بعد اقل من 40 ساعة.

وأشار نائب رئيس اللجنة الأولمبية إلى أن خطاب الاولمبية الدولية بتاريخ 7 مارس انتصار للشرفاء وهزيمه للمنتفعين مشيرا انه يعتبره تتويج للثورة الرياضية التي طالبت بانتصار الارادة المصرية .